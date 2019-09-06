ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

Новости » Общество    06.09.2019 - 14:10
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На выходных в Украине ожидается до +29

Погода в Украине на выходных, 7-8 сентября, ожидается солнечная и без существенных осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В субботу, 7 сентября, в Украине преимущественно без осадков, дожди возможны лишь в отдельных районах на западе. На юге и востоке дневная температура может подняться до +29, ночью на востоке температура опустится до +12, на юге - до +13. В центральных областях и на западе сегодня ожидается до +25, ночью столбики термометров опустятся до +10. На севере ночью будет до +12, днем максимальная температура составит +26. В Киеве сегодня днем будет от +23 до +25, ночью - от +11 до +13

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине.Фото: погода на 7 сентября

В воскресенье, 8 сентября, ожидаются дожди на западе. На западе до +27 днем, от +13 ночью, на севере днем до +27 и +12 ночью, на востоке до +29 днем, от +10 ночью, на юге днем ожидается до +29, ночью от +14. В центральных областях в воскресенье ожидается до +29 днем от +13 ночью. В Киеве ожидается от +26 до +28 днем, от +14 до +16 ночью.

Напомним, по данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается пожарная опасность, которая достигает чрезвычайного уровня.

Как сообщает РБК-Украина, украинские синоптики прогнозировали улучшение погоды в большинстве областей Украины в пятницу, 6 сентября. Ожидалось, что местами температура воздуха поднимется до отметки +30 градусов. Днем на севере Левобережья и в центральных областях прогнозируют местами кратковременный дождь, ночью дожди с грозами ожидаются на Приазовьи.

В Украине на выходных будет солнечно Сегодня в Украине преимущественно сухо, днем до +29
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь