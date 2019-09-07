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В Украине сегодня солнечно, днем до +30

Новости » Общество    07.09.2019 - 10:00
В Украине сегодня солнечно, днем до +30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно с прояснением, днем до +26

Погода в Украине в субботу, 7 сентября, будет сухой и солнечной во всех регионах, температура днем местами поднимется до +30. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня на всей территории будет солнечная и жаркая погода. Средняя температура по области днем будет колебаться от +22 на западе до +30 на юге. Ночью столбики термометров покажут от +9 в западных и восточных областях до +17 в южных.

В Крыму сегодня также солнечно и жарко. Днем температура на полуострове будет колебаться от +25 до +27, ночью от +15 до +17.

В Украине сегодня солнечно, днем до +30

Погода в Киеве на сегодня

Как сообщают синоптики, в столице сегодня ожидается облачная с прояснением погода, осадков в течение суток не прогнозируется. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +26, ночью термометры покажут от +12 до +14 градусов.

В Украине сегодня солнечно, днем до +30

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на выходные 7-8 сентября. По данным синоптика, на выходных ожидается солнечная и без осадков погода. В целом ожидается температура +23...+29 градусов, а в воскресенье на несколько градусов выше. В западных областях температура снизится до +19...+23 градусов.

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