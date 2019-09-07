Лето возвращается: синоптики рассказали, где ожидается солнечная погода

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях температура воздуха упадет до +9 градусов

Погода в Украине в субботу, 7 сентября, ожидается солнечная и теплая. В некоторых областях ожидается повышение температуры воздуха до +29 градусов, прохладнее будет только в западных и северных областях.

Погода на востоке страны будет солнечная и местами жаркая, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха в регионе составит +12 +15 градусов, возможно понижение до +9 +11 градусов. Днем воздух прогреется до +26 +28 градусов, в Днепре до +30 градусов.

В южных областях будет жарко и солнечно, без осадков. Ночью в регионе прогнозируется +14 +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25 +28 градусов, в Николаеве до +30 градусов. В Крыму солнечно, без осадков. Ночью +15 +17 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

На севере Украины будет немного прохладнее, однако синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 градусов, днем +24 +26 градусов.

На западе ожидается солнечная погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет невысокой, от +9 до +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22 +25 градусов.

В центральной части Украины без осадков, солнечно. Ночная температура воздуха составит +12 +15 градусов, днем воздух прогреется до +25 +28 градусов.

В Киеве 7 сентября ожидается ясная погода, без осадков. Возможна небольшая облачность. Ночью +12 +14 градусов, днем потеплеет до +24 +26 градусов.

Погода в Украине 7 сентября

Напомним, ранее мы сообщали о том, каким областям не повезет с погодой на выходных – карта.

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