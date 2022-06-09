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Мощный и сильный: в Чернобыльском заповеднике засветился, одомашненный нашими предками зверь

В Чернобыле показали дикого кабана (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике продолжают показывать животных, которые прекрасно себя чувствуют в лесу. Так, на этот раз в объективы фотокамер попал дикий кабан, которого еще называют дикой свиньей, кнуром, вепрем.

Снимок животного опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Что нам известно о диком кабане

Несмотря на относительно небольшой размер, это животное – мощное и сильное. А часто и агрессивное и бесстрашное. Особенно это касается дикой свиньи с выводком поросят. К ним нельзя подходить близко.

До 2015 года дикий кабан был наиболее многочисленным парнокопытным на заповедной территории. Но африканская чума значительно выкосила этот вид. Однако сейчас он постепенно восстанавливается.

Почему животные опасны

Одной из опасных заболеваний для диких свиней является африканская чума. В 2015 году в Украине случаи заболевания диких свиней этой болезнью были зафиксированы в ряде областей. С целью борьбы с болезнью производился отстрел животных, причем в Киевской области запланирован полный отстрел этих животных в природе.

Дикая свинья — преимущественно ночное и всеядное животное. Преобладающую часть рациона этого животного составляют фрукты, семена, корни и клубни.

Дикий кабан засветился в заповеднике Чернобыля (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Прочитайте также, как гуляет в заповеднике уникальный пушистый хищник.

А еще мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного "семьянина". Он многое делает для своих малышей.

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Чернобыль