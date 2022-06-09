Потужний і сильний: у Чорнобильському заповіднику засвітився, приручений нашими предками звір

Що нам відомо про дикого кабана

Незважаючи на відносно невеликий розмір, ця тварина - потужна і сильна. А часто й агресивна і безстрашна. Особливо це стосується дикої свині з виводком поросят. До них не можна підходити близько.

До 2015 року дикий кабан був найбільш численним парнокопитним на заповідній території. Але африканська чума значно викосила цей вид. Однак зараз він поступово відновлюється.

Чому тварини небезпечні

Однією з небезпечних захворювань для диких свиней є африканська чума. У 2015 році в Україні випадки захворювання диких свиней на цю хворобу були зафіксовані в ряді областей. З метою боротьби з хворобою проводився відстріл тварин, причому в Київській області запланований повний відстріл цих тварин в природі.

Дика свиня - переважно нічна і всеїдна тварина. Переважну частину раціону цієї тварини складають фрукти, насіння, коріння і бульби.

Дикий кабан засвітився в заповіднику Чорнобиля (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)