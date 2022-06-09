RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потужний і сильний: у Чорнобильському заповіднику засвітився, приручений нашими предками звір

У Чорнобилі показали дикого кабана (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику продовжують показувати тварин, які прекрасно себе почувають в лісі. Так, цього разу в об'єктиви фотокамер потрапив дикий кабан, якого ще називають дикою свинею, кнуром, вепрем.

Знімок тварини опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

Що нам відомо про дикого кабана

Незважаючи на відносно невеликий розмір, ця тварина - потужна і сильна. А часто й агресивна і безстрашна. Особливо це стосується дикої свині з виводком поросят. До них не можна підходити близько.

До 2015 року дикий кабан був найбільш численним парнокопитним на заповідній території. Але африканська чума значно викосила цей вид. Однак зараз він поступово відновлюється.

Чому тварини небезпечні

Однією з небезпечних захворювань для диких свиней є африканська чума. У 2015 році в Україні випадки захворювання диких свиней на цю хворобу були зафіксовані в ряді областей. З метою боротьби з хворобою проводився відстріл тварин, причому в Київській області запланований повний відстріл цих тварин в природі.

Дика свиня - переважно нічна і всеїдна тварина. Переважну частину раціону цієї тварини складають фрукти, насіння, коріння і бульби.

Дикий кабан засвітився в заповіднику Чорнобиля (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Прочитайте також, як гуляє в заповіднику унікальний пухнастий хижак.

А ще ми писали, що у Чорнобильському заповіднику показали птаха - зразкового "сім'янина". Він багато робить для своїх малюків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль