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В Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного "семьянина" (фото)

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Чернобыль, Вторник 07 июня 2022 10:56
В Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного "семьянина" (фото) В Чернобыле попал в объектив подсоколик (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали малочисленную гнездовую птицу. Речь идет о большом подсоколике.

Снимки опубликованы на официальной странице заповедника в сети.

Что известно об этих птицах

Обычно они прилетают во второй декаде апреля. В мае через заповедные территории активно мигрируют подсоколики северных популяций. Гнездятся на старых гнездах сорок и серых ворон, даже тех, что расположены на больших опорах ЛЭП.

Интересно, что самец охраняет территорию и постоянно охотится, снабжая самку и птенцов едой. Подсоколики охотятся на крупных насекомых, мелких птиц, а в сумерках – и на летучих мышей. Чаще всего ловят разные виды ласточек и серпокрылых – то есть виды, которые чаще всего наблюдаются в воздухе.

Птенцы покидают гнезда уже в начале августа. Родители докармливают их и учат охотиться. Активная миграция начинается в начале сентября.
Всего в заповеднике гнездится 15-20 пар соколов. Общая украинская популяция насчитывает 2-3 тысячи пар.

В Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного &quot;семьянина&quot; (фото)В Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного &quot;семьянина&quot; (фото)В Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного &quot;семьянина&quot; (фото)В Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного &quot;семьянина&quot; (фото)В Чернобыле показали подсоколика (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Прочитайте также, как гуляет в заповеднике уникальный пушистый хищник.

А еще мы писали про уникальный цветок заповедника, который используют много стран в своей геральдике.

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