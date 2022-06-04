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Гуляет сам по себе: в Чернобыле показали пушистого хищника (фото)

Новина українською →
Чернобыль, Суббота 04 июня 2022 12:56
Гуляет сам по себе: в Чернобыле показали пушистого хищника (фото) В Чернобыле показали енота (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Уссурийский енот попал в объектив фотокамер в Чернобыльском заповеднике. Этот пушистый хищник привык гулять сам по себе.

Снимок животного показали на официальной странице заповедника в соцсети.

"Есть такой хищник на заповедных территориях – енот уссурийский (енотовидная собака) – из семейства псовых и родственник лисы. Но он – отдельный вид и гуляет сам по себе…", - подписали кадр со зверем.

Гуляет сам по себе: в Чернобыле показали пушистого хищника (фото)В Чернобыле показали енотовидную собаку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно об этом хищнике

Внешним видом он напоминает небольшого очень мохнатого пса. Длина головы и тела от 500 до 680 мм, длина хвоста от 130 до 250 мм. Вес 4-6 кг, но перед спячкой 6-10 кг. Зимой шерсть длинная и густая с плотным подшерстком и грубыми покровными волосками до 120 мм в длину. Окрас меха земно-коричневый или буро-серый с черными покровными волосками. Хвост более темный, чем туловище. Летний мех ярче, красновато-соломенного цвета.

Еноты часто оказываются больными бешенством. По одному из обзоров бешенства у диких животных в Украине, у енотов самая высокая среди всех хищных и всех диких животных доля больных (до 40%).

Поскольку вид относится к семье собачьих, в научной литературе его традиционно называют енотовидной или енотовидной собакой, тогда как название "енот" по отношению к этому животному начали применять в украинском языке недавно.

Также читайте и смотрите в материале про то, как красиво было в заповеднике весной.

А еще мы писали про уникальный цветок заповедника, которые используют много стран в своей геральдике.

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Чернобыль
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