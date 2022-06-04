Гуляет сам по себе: в Чернобыле показали пушистого хищника (фото)

Уссурийский енот попал в объектив фотокамер в Чернобыльском заповеднике. Этот пушистый хищник привык гулять сам по себе.

"Есть такой хищник на заповедных территориях – енот уссурийский (енотовидная собака) – из семейства псовых и родственник лисы. Но он – отдельный вид и гуляет сам по себе…", - подписали кадр со зверем.

В Чернобыле показали енотовидную собаку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно об этом хищнике

Внешним видом он напоминает небольшого очень мохнатого пса. Длина головы и тела от 500 до 680 мм, длина хвоста от 130 до 250 мм. Вес 4-6 кг, но перед спячкой 6-10 кг. Зимой шерсть длинная и густая с плотным подшерстком и грубыми покровными волосками до 120 мм в длину. Окрас меха земно-коричневый или буро-серый с черными покровными волосками. Хвост более темный, чем туловище. Летний мех ярче, красновато-соломенного цвета.

Еноты часто оказываются больными бешенством. По одному из обзоров бешенства у диких животных в Украине, у енотов самая высокая среди всех хищных и всех диких животных доля больных (до 40%).

Поскольку вид относится к семье собачьих, в научной литературе его традиционно называют енотовидной или енотовидной собакой, тогда как название "енот" по отношению к этому животному начали применять в украинском языке недавно.