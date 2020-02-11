Потужний шторм в Криму: вражаючі відео дикої стихії

Страшний шторм у Криму (Колаж РБК-Україна)

В окупованому Криму сильний шторм і намело 30 сантиметрів снігу

Півострів Крим охопив жахливий шторм, який майже повністю знищив прибережні дороги та зніс кілька сталевих споруд. У регіоні вже випало понад 30 см снігу, а біля Ялти затонуло судно.

Страшний шторм в окупованому Криму наробив біди у селищі Приморське під Феодосією. У мережі з'явилося відео, на якому видно дику стихію у всій красі.

"Хвилі омивають дорогу в Приморському, ускладнюють рух. А дана ситуація стала можливою після активного "доброустрою" адміністрацією пляжів. Викосили Траву, що утримує пісок, будок на пляжах понатикали. Коли сильний вітер, то пісочні бархани – на дорозі, а коли сильний шторм, то море на дорозі", - розповів місцевий житель.

Шторм в Криму

Варто відзначити, що на сайтах окупантів про сильний шторм немає ні слова ні про шторм, ні про його наслідки.

Тим часом, проїзд на плато Ай-Петрі закритий, а інші гірські дороги знаходяться у жахливому стані й практично непридатні для пересування автомобілями через сильні снігопади. Відзначається, що в гірській місцевості сильний шквальний вітер, снігопад посилюється і вже намело понад 30 см снігу.

Шторм в Криму

Біля Керчі штормовий вітер зніс рекламний стенд і переламав сталеві труби, на яких він був встановлений.

А біля берегів окупованої Ялти затонула яхта. Як наголошується в повідомленні Крим.Реалії, причиною затоплення стала пробоїна в судні. Однак основною причиною став саме шторм.

"Не врахували сильну штормову погоду і не виставили необхідні швартові розтяжки. Хвилею вдарило об стінку пристані, пробило корпус, протікання – судно затонуло", - розповіли очевидці.