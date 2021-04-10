Мощный подземный толчок затронул Украину: что известно

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 75 км в горах Вранча на территории Румынии. Расстояние до границы с Украиной составляет 130 км. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не представляет", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, румынское землетрясение могли чувствовать люди, которые находились внутри помещений, особенно на верхних этажах в юго-западной части Одесской области.

Эпицентр землетрясения, которое затронуло Украину (скриншот: gcsk.gov.ua)