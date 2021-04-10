Мощный подземный толчок затронул Украину: что известно

В пятницу вечером, 9 апреля, на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, который мог распространиться на территорию Одесской области. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не представляет.
Об этом рассказывает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине 75 км в горах Вранча на территории Румынии. Расстояние до границы с Украиной составляет 130 км. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не представляет", - говорится в сообщении.
По словам специалистов, румынское землетрясение могли чувствовать люди, которые находились внутри помещений, особенно на верхних этажах в юго-западной части Одесской области.
Эпицентр землетрясения, которое затронуло Украину (скриншот: gcsk.gov.ua)
Напомним, на Филиппинах 2 апреля за сутки было зафиксировано 212 землетрясений. Проснулся Тааль - один из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.
Так, в середине января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли более 20 человек, около 600 местных жителей были ранены.
Кроме того, в Российской Федерации на Камчатке ранее извергался вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.