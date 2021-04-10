UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мощный подземный толчок затронул Украину: что известно

Автор: Анна Киселева

В пятницу вечером, 9 апреля, на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, который мог распространиться на территорию Одесской области. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не представляет.

Об этом рассказывает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 75 км в горах Вранча на территории Румынии. Расстояние до границы с Украиной составляет 130 км. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не представляет", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, румынское землетрясение могли чувствовать люди, которые находились внутри помещений, особенно на верхних этажах в юго-западной части Одесской области.

Эпицентр землетрясения, которое затронуло Украину (скриншот: gcsk.gov.ua)

Напомним, на Филиппинах 2 апреля за сутки было зафиксировано 212 землетрясений. Проснулся Тааль - один из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.

Так, в середине января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли более 20 человек, около 600 местных жителей были ранены.

Кроме того, в Российской Федерации на Камчатке ранее извергался вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины землетрясение
Читайте также
В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие
В Японии возросло количество пострадавших от землетрясения
Прогноз погоды