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На Филиппинах произошло более 200 землетрясений. Проснулся вулкан Тааль

Новина українською → Филиппины, Пятница 02 апреля 2021 10:00
На Филиппинах произошло более 200 землетрясений. Проснулся вулкан Тааль Фото: проснулся вулкан Тааль (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На Филиппинах за последние сутки было зафиксировано 212 землетрясений. Проснулся Тааль - один из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает The Manila Times

Сейсмологи зарегистрировали из 212 подземных толчков, 168 продолжительностью от одной минуты до 20 минут и 44 низкочастотных вулканических землетрясения.

Глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум сообщил, что это указывает на магматическую активность на небольшой глубине под вулканом.

Сейчас вход на остров вулкана Тааль строго запрещен. Также запрещен полет самолетов в районе вулкана.

Напомним, воздушное пространство на Сицилии было заблокировано из-за очередного извержения вулкана Этна. Облако от извержения достигла высоты в девять километров.

Кроме того, в Российской Федерации на Камчатке ранее извергался вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.

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