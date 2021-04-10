Потужний підземний поштовх зачепив Україну: що відомо

"Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 75 км у горах Вранча на території Румунії. Відстань до кордону з Україною становить 130 км. По класифікації він належить до чутливих, хоча загрози для населення не представляє", - йдеться в повідомленні.

За словами фахівців, румунський землетрус могли відчувати люди, які перебували всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах у південно-західній частині Одеської області.

Епіцентр землетрусу, який торкнувся України (скріншот: gcsk.gov.ua)