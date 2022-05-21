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Мощный "немецкий" ураган разбушевался под Ровно: видео и фото стихии

Коллаж РБК-Украина: под Ровно разгулялся ураган
Автор: Владимир Костырин

Сильный ветер накрыл некоторые районы под Ровно - ураган 21 мая повалил деревья на дороги и усложнил автомобильное сообщение.

Местные жители сняли последствия стихии, и разместили кадры в сети.

Мощные порывы ветра пришли в Украину из Германии, а через нее - из Польши.

Сегодня значительная непогода зафиксирована в селе Грушвица, где разразившийся ураган застал фермеров за работами в поле.

Так, на опубликованном видео заметна оказавшаяся в эпицентре "песчаной бури" сельхозтехника, в том числе и опрыскиватель.

Видео: ураган в селе Грушвица под Ровно 21 мая

фото: t.me/rivne_1283

Также сообщается, что мощные порывы ветра повалили несколько деревьев в самом городе Ровно на перекрестке улиц Чернышева-Поповича. Рухнувшие стволы перекрыли полосу проезжей части.

Упавшие из-за сильного ветра ветви в Ровно перекрывают проезд автомобилям (фото: rivne.media)

В связи с непогодой ровенских водителей призывают быть максимально осторожными за рулем.

Также местным жителям рекомендуют не оставаться под деревьями во время урагана и не парковать машины под стволами и бил-бордами.

По данным Укргидрометцентра, 22 мая порывы ветра достигают до 20 м/с, был объявлен I уровень опасности - "желтый".

На этих выходных - угроза непогоды, особенно в западных областях Украины.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на выходных принесет сильный со штормовыми порывами ветер и ощутимое похолодание.

Добавим, что штормовая погода в Черном море не дает российским оккупантам закрепиться на острове Змеиный.

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