Мощный "немецкий" ураган разбушевался под Ровно: видео и фото стихии

Сильный ветер накрыл некоторые районы под Ровно - ураган 21 мая повалил деревья на дороги и усложнил автомобильное сообщение.
Местные жители сняли последствия стихии, и разместили кадры в сети.
Мощные порывы ветра пришли в Украину из Германии, а через нее - из Польши.
Сегодня значительная непогода зафиксирована в селе Грушвица, где разразившийся ураган застал фермеров за работами в поле.
Так, на опубликованном видео заметна оказавшаяся в эпицентре "песчаной бури" сельхозтехника, в том числе и опрыскиватель.
Видео: ураган в селе Грушвица под Ровно 21 мая
фото: t.me/rivne_1283
Также сообщается, что мощные порывы ветра повалили несколько деревьев в самом городе Ровно на перекрестке улиц Чернышева-Поповича. Рухнувшие стволы перекрыли полосу проезжей части.
Упавшие из-за сильного ветра ветви в Ровно перекрывают проезд автомобилям (фото: rivne.media)
В связи с непогодой ровенских водителей призывают быть максимально осторожными за рулем.
Также местным жителям рекомендуют не оставаться под деревьями во время урагана и не парковать машины под стволами и бил-бордами.
По данным Укргидрометцентра, 22 мая порывы ветра достигают до 20 м/с, был объявлен I уровень опасности - "желтый".
На этих выходных - угроза непогоды, особенно в западных областях Украины.
Ранее сообщалось, что погода в Украине на выходных принесет сильный со штормовыми порывами ветер и ощутимое похолодание.
Добавим, что штормовая погода в Черном море не дает российским оккупантам закрепиться на острове Змеиный.