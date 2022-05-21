RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потужний "німецький" буревій розбушувався під Рівним: відео і фото стихії

Колаж РБК-Україна: під Рівним розгулявся буревій
Автор: Володимир Костирін

Сильний вітер накрив деякі райони під Рівним - буревій 21 травня повалив дерева на дороги та ускладнив автомобільне сполучення.

Місцеві жителі зняли наслідки стихії, і розмістили кадри в мережі.

Потужні пориви вітру прийшли в Україну з Німеччини, а через неї - з Польщі.

Сьогодні значна негода зафіксована в селі Грушвиця, де ураган, що "вибухнув", застав фермерів за роботами в полі.

Так, на опублікованому відео помітна сільгосптехніка, що опинилася в епіцентрі "піщаної бурі", в тому числі й оприскувач.

Відео: ураган у селі Грушвиця під Рівним 21 травня

фото: t.me/rivne_1283

Також повідомляється, що потужні пориви вітру повалили кілька дерев у самому місті Рівне на перехресті вулиць Чернишова-Поповича. Обвалені стовбури перекрили смугу проїжджої частини.

Гілки, що впали через сильний вітер, в Рівному перекривають проїзд автомобілям (фото: rivne.media)

У зв'язку з негодою рівненських водіїв закликають бути максимально обережними за кермом.

Також місцевим жителям рекомендують не залишатися під деревами під час урагану і не паркувати машини під стовбурами і Біл-бордами.

За даними Укргідрометцентру, 22 травня пориви вітру досягають 20 м/с, був оголошений I рівень небезпеки - "жовтий".

На цих вихідних - загроза негоди, особливо в західних областях України.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на вихідних принесе сильний зі штормовими поривами вітер і відчутне похолодання.

Додамо, що штормова погода в Чорному морі не дає російським окупантам закріпитися на острові Зміїний.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніРівненська область