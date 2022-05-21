Потужний "німецький" буревій розбушувався під Рівним: відео і фото стихії

Потужні пориви вітру прийшли в Україну з Німеччини, а через неї - з Польщі.

Сьогодні значна негода зафіксована в селі Грушвиця, де ураган, що "вибухнув", застав фермерів за роботами в полі.

Так, на опублікованому відео помітна сільгосптехніка, що опинилася в епіцентрі "піщаної бурі", в тому числі й оприскувач.

Відео: ураган у селі Грушвиця під Рівним 21 травня

фото: t.me/rivne_1283

Також повідомляється, що потужні пориви вітру повалили кілька дерев у самому місті Рівне на перехресті вулиць Чернишова-Поповича. Обвалені стовбури перекрили смугу проїжджої частини.

Гілки, що впали через сильний вітер, в Рівному перекривають проїзд автомобілям (фото: rivne.media)

У зв'язку з негодою рівненських водіїв закликають бути максимально обережними за кермом.

Також місцевим жителям рекомендують не залишатися під деревами під час урагану і не паркувати машини під стовбурами і Біл-бордами.

За даними Укргідрометцентру, 22 травня пориви вітру досягають 20 м/с, був оголошений I рівень небезпеки - "жовтий".

На цих вихідних - загроза негоди, особливо в західних областях України.