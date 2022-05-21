Потужний "німецький" буревій розбушувався під Рівним: відео і фото стихії

Сильний вітер накрив деякі райони під Рівним - буревій 21 травня повалив дерева на дороги та ускладнив автомобільне сполучення.
Місцеві жителі зняли наслідки стихії, і розмістили кадри в мережі.
Потужні пориви вітру прийшли в Україну з Німеччини, а через неї - з Польщі.
Сьогодні значна негода зафіксована в селі Грушвиця, де ураган, що "вибухнув", застав фермерів за роботами в полі.
Так, на опублікованому відео помітна сільгосптехніка, що опинилася в епіцентрі "піщаної бурі", в тому числі й оприскувач.
Відео: ураган у селі Грушвиця під Рівним 21 травня
фото: t.me/rivne_1283
Також повідомляється, що потужні пориви вітру повалили кілька дерев у самому місті Рівне на перехресті вулиць Чернишова-Поповича. Обвалені стовбури перекрили смугу проїжджої частини.
Гілки, що впали через сильний вітер, в Рівному перекривають проїзд автомобілям (фото: rivne.media)
У зв'язку з негодою рівненських водіїв закликають бути максимально обережними за кермом.
Також місцевим жителям рекомендують не залишатися під деревами під час урагану і не паркувати машини під стовбурами і Біл-бордами.
За даними Укргідрометцентру, 22 травня пориви вітру досягають 20 м/с, був оголошений I рівень небезпеки - "жовтий".
На цих вихідних - загроза негоди, особливо в західних областях України.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні на вихідних принесе сильний зі штормовими поривами вітер і відчутне похолодання.
Додамо, що штормова погода в Чорному морі не дає російським окупантам закріпитися на острові Зміїний.