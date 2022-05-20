В Украине двтижется "шторм" и похолодание: синоптики объявили І уровень опасности

Погода в Украине на выходных принесет сильный со штормовыми порывами ветер и значительное похолодание.

Где будет бушевать непогода в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler .

Штормовое предупреждение синоптики сделали на субботу, а вот в воскресенье в страну зайдет похолодание.

"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко пишет, что в течение субботы-воскресенья в Украине ожидаются "скачки атмосферного давления, температуры воздуха, грозы, снова усиление ветра".

21 мая на погоду будет влиять циклон Emmelinde и атмосферные фронты. В некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Избежит существенных осадков разве юг Украины.

Суббота будет теплой, +20+25 градусов. Кроме Одесской области с +26+29, а также северо-востока с +19+22.

Ветер северо-западный, западный, порывистый, до сильного.

В воскресенье 22 мая ожидаются на востоке, западе и севере Украины периодические дожди, небольшие, максимум умеренные. Небольшой дождь в центральных областях. А вот юг преимущественно воздержится от осадков (только в Приазовье незначительный дождь).

Снова порывистый ветер с севера и северо-запада.

Температура снизится днем до +12+18 градусов, на юге теплее, +18+24.

В Киеве 21-22 мая ожидается влажная погода с периодическими дождями, временами - грозы. Ветер на выходных будет порывистым.

В субботу будет сравнительно тепло,+ 20 градусов, а в воскресенье похолодает до +12+14 градусов.

Синоптики прогнозируют, что на неделе потепление возобновится.