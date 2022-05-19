Не дает шторм. Российские военные пытаются укрепиться на Змеином
Российские военные не оставляют попыток укрепиться на острове Змеиный и продолжают атаковать с моря. Сейчас этому мешает штормовая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"Не оставляя намерений укрепиться на острове Змеином и атаковать с моря, врагом заформированы 2 отряда боевых кораблей. Но штормовая погода Черного моря заставляет их укрываться ближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Военные подчеркивают, что 2 корабля - носители крылатых ракет все же продолжают держать угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника.
"Не пренебрегайте сообщениями о воздушной опасности, бодрствуйте ситуацию и действиях подозрительных лиц, информируйте компетентные органы, не разглашайте сведений о деятельности и перемещениях наших подразделений. Не помогайте врагу, верьте в силы обороны", - добавляют в ОК "Юг".
Как сообщалось, штормовая погода в Одессе и области не отменяет возможности ракетных ударов.
Отметим, прямо мимо острова Змеиный проходят морские коммуникации, морские торговые пути от Одессы до Босфора и далее до Средиземного моря. Таким образом, он сегодня является стратегически важным мировым пунктом, который позволяет России создавать глобальные проблемы.
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