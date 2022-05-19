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Не дает шторм. Российские военные пытаются укрепиться на Змеином

Новина українською →
Украина, Четверг 19 мая 2022 16:53
Не дает шторм. Российские военные пытаются укрепиться на Змеином Фото: российские военные пытаются укрепиться на Змеином (mapio.net)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные не оставляют попыток укрепиться на острове Змеиный и продолжают атаковать с моря. Сейчас этому мешает штормовая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Не оставляя намерений укрепиться на острове Змеином и атаковать с моря, врагом заформированы 2 отряда боевых кораблей. Но штормовая погода Черного моря заставляет их укрываться ближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что 2 корабля - носители крылатых ракет все же продолжают держать угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника.

"Не пренебрегайте сообщениями о воздушной опасности, бодрствуйте ситуацию и действиях подозрительных лиц, информируйте компетентные органы, не разглашайте сведений о деятельности и перемещениях наших подразделений. Не помогайте врагу, верьте в силы обороны", - добавляют в ОК "Юг".

Как сообщалось, штормовая погода в Одессе и области не отменяет возможности ракетных ударов.

Отметим, прямо мимо острова Змеиный проходят морские коммуникации, морские торговые пути от Одессы до Босфора и далее до Средиземного моря. Таким образом, он сегодня является стратегически важным мировым пунктом, который позволяет России создавать глобальные проблемы.

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