ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мощный "немецкий" ураган разбушевался под Ровно: видео и фото стихии

Новина українською →
Ровенская область, Суббота 21 мая 2022 14:34
Мощный "немецкий" ураган разбушевался под Ровно: видео и фото стихии Коллаж РБК-Украина: под Ровно разгулялся ураган
Автор: Владимир Костырин

Сильный ветер накрыл некоторые районы под Ровно - ураган 21 мая повалил деревья на дороги и усложнил автомобильное сообщение.

Местные жители сняли последствия стихии, и разместили кадры в сети.

Мощные порывы ветра пришли в Украину из Германии, а через нее - из Польши.

Сегодня значительная непогода зафиксирована в селе Грушвица, где разразившийся ураган застал фермеров за работами в поле.

Так, на опубликованном видео заметна оказавшаяся в эпицентре "песчаной бури" сельхозтехника, в том числе и опрыскиватель.

Видео: ураган в селе Грушвица под Ровно 21 мая

Мощный &quot;немецкий&quot; ураган разбушевался под Ровно: видео и фото стихии

фото: t.me/rivne_1283

Также сообщается, что мощные порывы ветра повалили несколько деревьев в самом городе Ровно на перекрестке улиц Чернышева-Поповича. Рухнувшие стволы перекрыли полосу проезжей части.

Мощный &quot;немецкий&quot; ураган разбушевался под Ровно: видео и фото стихии

Упавшие из-за сильного ветра ветви в Ровно перекрывают проезд автомобилям (фото: rivne.media)

В связи с непогодой ровенских водителей призывают быть максимально осторожными за рулем.

Также местным жителям рекомендуют не оставаться под деревьями во время урагана и не парковать машины под стволами и бил-бордами.

По данным Укргидрометцентра, 22 мая порывы ветра достигают до 20 м/с, был объявлен I уровень опасности - "желтый".

На этих выходных - угроза непогоды, особенно в западных областях Украины.

Ранее сообщалось, что погода в Украине на выходных принесет сильный со штормовыми порывами ветер и ощутимое похолодание.

Добавим, что штормовая погода в Черном море не дает российским оккупантам закрепиться на острове Змеиный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Ровенская область
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество