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Потужний "німецький" буревій розбушувався під Рівним: відео і фото стихії

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Рівненська область, Субота 21 травня 2022 14:34
Потужний "німецький" буревій розбушувався під Рівним: відео і фото стихії Колаж РБК-Україна: під Рівним розгулявся буревій
Автор: Володимир Костирін

Сильний вітер накрив деякі райони під Рівним - буревій 21 травня повалив дерева на дороги та ускладнив автомобільне сполучення.

Місцеві жителі зняли наслідки стихії, і розмістили кадри в мережі.

Потужні пориви вітру прийшли в Україну з Німеччини, а через неї - з Польщі.

Сьогодні значна негода зафіксована в селі Грушвиця, де ураган, що "вибухнув", застав фермерів за роботами в полі.

Так, на опублікованому відео помітна сільгосптехніка, що опинилася в епіцентрі "піщаної бурі", в тому числі й оприскувач.

Відео: ураган у селі Грушвиця під Рівним 21 травня

Потужний &quot;німецький&quot; буревій розбушувався під Рівним: відео і фото стихії

фото: t.me/rivne_1283

Також повідомляється, що потужні пориви вітру повалили кілька дерев у самому місті Рівне на перехресті вулиць Чернишова-Поповича. Обвалені стовбури перекрили смугу проїжджої частини.

Потужний &quot;німецький&quot; буревій розбушувався під Рівним: відео і фото стихії

Гілки, що впали через сильний вітер, в Рівному перекривають проїзд автомобілям (фото: rivne.media)

У зв'язку з негодою рівненських водіїв закликають бути максимально обережними за кермом.

Також місцевим жителям рекомендують не залишатися під деревами під час урагану і не паркувати машини під стовбурами і Біл-бордами.

За даними Укргідрометцентру, 22 травня пориви вітру досягають 20 м/с, був оголошений I рівень небезпеки - "жовтий".

На цих вихідних - загроза негоди, особливо в західних областях України.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на вихідних принесе сильний зі штормовими поривами вітер і відчутне похолодання.

Додамо, що штормова погода в Чорному морі не дає російським окупантам закріпитися на острові Зміїний.

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