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Мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки: фото и видео

Днепр, Среда 12 августа 2020 10:30
Мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки: фото и видео
Ливень с градом залил Днепр (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре разгулялась стихия с сильным дождем, градом и ветром

В Днепре непогода наделала неприятностей во вторник, 11 августа. Улицы города превратились в реки, ветер ломал деревья, густой град побил автомобили. В сети публикуют фото и видео непогоды.

При этом стихия гудела в основном в центральной части города, где автомобили пробирались по дорогам вплавь, пишет Информатор.

Мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки: фото и видеоМощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки: фото и видео

Днепр засыпало крупным градом (фото: dp.informator.ua)

Сообщается, что пострадало несколько районов Днепра. Сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили.

Мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки: фото и видеоМощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки: фото и видеоМощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки: фото и видео

Ливень с градом накрыл центр Днепра 11 августа (фото: dp.informator.ua)

"Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину обсыпал Воскресенскую, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки", - говорится в сообщении.

Град и ливень в Днепре (видео: YouTube/Информатор Днепр)

Напомним, что в конце июля Киев затопило сильными ливнями и засыпало градом. В сети публиковали много фото и видео.

Стоит отметить, что метеорологи просят украинцев привыкать к таким стихийным явлениям, как тропические ливни и смерчи. Такая тенденция связана с изменениями климата, как в Украине, так и в мире.

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