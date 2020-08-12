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Потужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра в засніжені річки: фото та відео

Дніпро, Середа 12 серпня 2020 10:30
Потужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра в засніжені річки: фото та відео
Злива з градом залила Дніпро (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі розгулялася стихія з сильним дощем, градом і вітром

У Дніпрі негода наробила неприємностей у вівторок, 11 серпня. Вулиці міста перетворилися на річки, вітер ламав дерева, густий град побив автомобілі. У мережі публікують фото і відео негоди.

При цьому стихія гула в основному в центральній частині міста, де автомобілі пробиралися по дорогах вплав, пише Інформатор.

Потужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра в засніжені річки: фото та відеоПотужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра в засніжені річки: фото та відео

Дніпро засипало крупним градом (фото: dp.informator.ua)

Повідомляється, що постраждало кілька районів Дніпра. Сильний вітер повалив дерева, а град побив автомобілі.

Потужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра в засніжені річки: фото та відеоПотужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра в засніжені річки: фото та відеоПотужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра в засніжені річки: фото та відео

Злива з градом накрила центр Дніпра 11 серпня (фото: dp.informator.ua)

"Головні вулиці Дніпра були затоплені, град розміром з горошину обсипав Воскресенську, проспект Яворницького та найближчі вулиці. Також сильний вітер повалив дерева та гілки", - йдеться в повідомленні.

Град і злива в Дніпрі (відео: YouTube/Інформатор Дніпро)

Нагадаємо, що наприкінці липня Київ затопило сильними зливами і засипало градом. У мережі публікували багато фото і відео.

Варто відзначити, що метеорологи просять українців звикати до таких стихійних явищ, як тропічні зливи і смерчі. Ця тенденція пов'язана зі змінами клімату, як в Україні, так і у світі.

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