Мощные ливни превратили улицы Херсона и Днепра в сплошные реки

Сильные дожди, которые несколько дней подряд заливали украинские города, наделали немало проблем жителям Херсона и Днепра. Ливневки не справляются, улицы превратились в реки, подтоплено много домов.
Об этом сообщает ТСН.
В Херсоне воды было настолько много, что она переливалась через бордюры на дороге, а люди переходили улицы по колено в воде.
Сильнее всего в городе пострадали районы в низинах. Сейчас уровень воды постепенно снижается, а город возвращается к привычному ритму жизни.
Из-за аномального количества осадков воду до сих пор откачивают и в Днепре. Ливневки не справляются. Уже неделю спасатели пытаются ликвидировать последствия непогоды. Около 35-ти дворов и десятка домов остаются затопленными.
Видео: Херсон и Днепр затопило мощными ливнями (ТСН)
Отметим, что синоптики прогнозируют сильные дожди до конца недели. Осадков будет много, местами с грозами, градом ми порывистым ветром.
Так, синоптик Наталка Диденко говорит, что 8-го июня, влажная погода охватит практически всю нашу территорию. Меньше осадков будет на северо-западе, в отдельных районах Крыма, Одесской и Николаевской областей.