Мощные ливни превратили улицы Херсона и Днепра в сплошные реки

В Херсоне воды было настолько много, что она переливалась через бордюры на дороге, а люди переходили улицы по колено в воде.

Сильнее всего в городе пострадали районы в низинах. Сейчас уровень воды постепенно снижается, а город возвращается к привычному ритму жизни.

Из-за аномального количества осадков воду до сих пор откачивают и в Днепре. Ливневки не справляются. Уже неделю спасатели пытаются ликвидировать последствия непогоды. Около 35-ти дворов и десятка домов остаются затопленными.

Видео: Херсон и Днепр затопило мощными ливнями (ТСН)

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