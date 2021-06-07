Украину накроет лютыми грозами с градом и шквалами: где разгуляется непогода

Погода в Украине 8 июня окажется под воздействием северо-восточного циклона, который принесет сильные дожди, грозы, порывистый ветер и даже местами град. Где будет осадков больше всего, а какие области атмосферный фронт обойдет стороной - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказали синоптики Наталка Диденко , Украинский гидрометцентр и Gismeteo .

Где будут сильные дожди во вторник

По словам Наталки Диденко, 8-го июня, влажная погода охватит практически всю нашу территорию.

"Разве что северо-запад - Волынь, Ровенщина, часть Житомирщины, а также юго-запад - отдельные районы Крыма, Николаевщины и Одесской области, получат меньшую вероятность осадков", - пишет синоптик.

Температура воздуха будет комфортной - от +19 до +24 градусов, причем такие показатели будут в течение всей недели в большинстве областей.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с погодой в Украине 8 июня.

Скрин: Погода в Украине во вторник (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве в ближайшие дни

Диденко прогнозирует, что в Киеве завтра - периодически будет дождь и гроза при температуре +21+23 градуса. Кроме того в столице ожидается порывистый ветер, который вместе с дождем несколько снизит температуру воздуха.

По словам синоптика, в Киеве в четверг, на один день, немного похолодает.

В Gismeteo рассказали, что будет с погодой в Киеве в ближайшие три дня. Они прогнозируют дожди и грозы 8-9 июня.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на три дня (gismeteo.ua)