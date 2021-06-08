Потужні зливи перетворили вулиці Херсона та Дніпра на суцільні річки

У Херсоні води було настільки багато, що вона переливалася через бордюри на дорозі, а люди переходили вулиці по коліно у воді.

Найсильніше в місті постраждали райони в низинах. Зараз рівень води поступово знижується, а місто повертається до звичного ритму життя.

Через аномальну кількість опадів воду досі відкачують і в Дніпрі. Ливнівки не справляються. Вже тиждень рятувальники намагаються ліквідувати наслідки негоди. Близько 35-ти дворів і десятка будинків залишаються затопленими.

Відео: Херсон і Дніпро затопило потужними зливами (ТСН)

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