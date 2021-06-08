Потужні зливи перетворили вулиці Херсона та Дніпра на суцільні річки
Сильні дощі, які кілька днів поспіль заливали українські міста, наробили чимало проблем жителям Херсона та Дніпра. Ливнівки не справляються, вулиці перетворилися на річки, підтоплено багато будинків.
Про це повідомляє ТСН.
У Херсоні води було настільки багато, що вона переливалася через бордюри на дорозі, а люди переходили вулиці по коліно у воді.
Найсильніше в місті постраждали райони в низинах. Зараз рівень води поступово знижується, а місто повертається до звичного ритму життя.
Через аномальну кількість опадів воду досі відкачують і в Дніпрі. Ливнівки не справляються. Вже тиждень рятувальники намагаються ліквідувати наслідки негоди. Близько 35-ти дворів і десятка будинків залишаються затопленими.
Відео: Херсон і Дніпро затопило потужними зливами (ТСН)
Як убезпечити себе під час грози
- У будинку потрібно закрити всі вікна і двері, щоб в приміщенні не було протягу.
- Якщо ви в автомобілі, не паркуйтеся поблизу високих дерев і конструкцій. Опустіть або зніміть антену, закрийте вікна і перечекайте негоду.
- Якщо ви опинилися на відкритій місцевості (наприклад в полі), бажано знайти поглиблення і присісти там (лягати не можна).
- У будинку вимкніть з мережі всі електроприлади.
- Не ховайтеся під деревом - воно притягує блискавку, а також можуть впасти гілки.
- Уникайте металевих парканів, вуличних ліхтарів, металевих веж, ЛЕП.
- У лісі не ховайтеся на узвишші і тримайтеся місць з низькими деревами. Дуб, тополя, сосна і ялина краще проводять електричні розряди.
- Якщо у вас з собою є парасолька, не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди.
- Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні, постарайтеся швидше дістатися до берега.
- Не дзвоніть з мобільного телефону - відразу вимкніть його, він притягує блискавки.
Відзначимо, що синоптики прогнозують сильні дощі до кінця тижня. Опадів буде багато, місцями з грозами, градом і поривчастим вітром.
Так, синоптик Наталка Діденко каже, що 8-го червня, волога погода охопить практично всю нашу територію. Менше опадів буде на північному заході, в окремих районах Криму, Одеської та Миколаївської областей.