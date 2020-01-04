ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

К борьбе с масштабными пожарами в Австралии привлекли военных

Новости » В мире     04.01.2020 - 12:02
К борьбе с масштабными пожарами в Австралии привлекли военных
Фото: пожары в Австралии (commondreams.org)

Военные окажут помощь в тушении пожаров

Около 3000 резервистов будут привлечены к участию в борьбе масштабными лесными пожарами, которые бушуют на востоке Австралии уже несколько месяцев. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает местное издание The Weekend Australian.

По данным издания, привлечение военных к борьбе с пожарами - первый случай в истории Австралии.

В настоящее время в штате Новый Южный Уэльс бушует 150 пожаров. Около 3600 пожарных ведут борьбу с огнем, в то время как сотни других подготовлены для борьбы с новыми вспышками. В некоторых районах пожарные отозваны для их собственной безопасности.

Распространению огня способствует сильный ветер и жара, которая побила 80-летние рекорды. Столбик термометра поднялся до 48,9 градусов в районе Сиднея.

Для борьбы с пожарами уже задействовали ВВС Австралии. В регион были направлены пять вертолетов и два судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. По последним данным, в погибли как минимум 23 человека и сгорели 1,5 тис. домов.

Как сообщало РБК-Украина, власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.

В центре Киева ночью сгорела машина, огонь перекинулся на жилой дом В Тернопольской области от взрыва в клубе пострадали восемь подростков
Новости Украины пожарАвстралиявоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь