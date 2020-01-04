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Потужні лісові пожежі в Австралії зняли з космосу: масштаб катастрофи вражає

STYLERЖиття    04.01.2020 - 19:48
Потужні лісові пожежі в Австралії зняли з космосу: масштаб катастрофи вражає
Пожежі в Австралії (фото: (commondreams.org)

Пожежі в Австралії залишили в диму майже всі південно-східне узбережжя країни

Пожежі в Австралії, які вирують вже кілька місяців, зняли з космосу. Масштаб лиха вражає.Зараз у штаті Новий Південний Уельс вирує 150 пожеж. Близько 3600 пожежних ведуть боротьбу з вогнем, в той час як сотні інших підготовлені для боротьби з новими спалахами. У деяких районах пожежні відкликані для збереження власного життя.

Перший знімок сфотографували в районі Бассова протоки і він був зроблений з американського супутника Landsat-8 24 липня 2019 року. Другий знімок показує той ж ділянка території за станом на 1 січня 2020 року.

Потужні лісові пожежі в Австралії зняли з космосу: масштаб катастрофи вражає

Після цього NASA зробило знімок 2 січня, на коотром можна побачити, наскільки збільшилася площа пожеж.

Потужні лісові пожежі в Австралії зняли з космосу: масштаб катастрофи вражає

Площа пожеж в Австралії (фото: NASA)

Як змінювалася площа пожеж в Австралії (YouTube)

Нагадаємо, що для боротьби з пожежами вже задіяли ВПС Австралії. У регіон були направлені п'ять вертольотів і два судна Королівського австралійського військово-морського флоту. Вони доставлять воду та паливо, нададуть підтримку в боротьбі з вогнем і допоможуть в евакуації.

Влада Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввела надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.

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