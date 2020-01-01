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В Австралии в новогоднюю ночь собрали миллион долларов для помощи пострадавшим от пожаров

Новости » Общество     01.01.2020 - 03:17
В Австралии в новогоднюю ночь собрали миллион долларов для помощи пострадавшим от пожаров
Фото: пожары в Австралии (gismeteo.ua)

Средства собирали во время празднований в Сиднее

Во время празднования прихода нового года в столице Австралии Сиднее собрали миллион долларов для общин, пострадавшим от лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Мэрия решила провести традиционные новогодние фейерверки, несмотря на призывы в этом году воздержаться от празднований учитывая сокрушительные пожары, опустошающие крупные регионы страны.

Во время празднований в Сиднее удалось собрать миллион долларов для общин, пострадавших от пожаров. Над мостом во время фейерверков был размещен призыв делать пожертвования в пользу пострадавших от пожаров.

Ранее сообщалось, что лесные пожары, которые до сих пор продолжаются в Австралии, почти полностью уничтожили городок в 120 км от Сиднея.

Лесные пожары в Австралии бушуют с сентября, а в результате действия стихии погибли шесть человек. В Новом Южном Уэльсе бурлит около 100 лесных пожаров, из которых лишь половина была взята под контроль. Кроме этого, в регионе наблюдается рекордная жара - в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру до +45 градусов тепла, в Сиднее - +46 градусов.

РБК-Украина писало, что власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввела чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.

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