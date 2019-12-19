В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за продолжительных лесных пожаров

Фото: пожары в Австралии (gismeteo.ua)

Лесные пожары бушуют с сентября

Власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отметим, лесные пожары в Австралии бушуют с сентября, а в результате действия стихии погибли уже шесть человек.

Режим ЧП введен на недельный срок. В Новом Южном Уэльсе бушует около 100 лесных пожаров, из которых лишь половина взята под контроль

Помимо этого, в регионе наблюдается рекордная жара - в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в +45 градусов тепла, в Сиднее - +46 градусов.

"Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого достигнет 100 километров в час, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров в окрестностях города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за ядовитых испарений в последние недели в больницах наблюдается увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях. Врачи называют ситуацию "чрезвычайной в области здравоохранения".

Напомним, в последний раз чрезвычайное положение было объявлено в Новом Южном Уэльсе в 2013 году, когда на запад от Сиднея произошли сильные пожары.

Также РБК-Украина писало, что австралийская полиция в Мельбурне обнаружила и изъяла рекордную партию наркотиков весом более полутора тонн и общей стоимостью в 820 миллионов долларов, которая была спрятана в стереосистемах.