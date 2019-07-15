Мощные грозовые ливни: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине 15 июля будет прохладной и дождливой. Уровень тепла достигнет +22… +27 градусов в среднем. При этом ожидаются сильные грозы. Похолодание ожидается преимущественно в западных областях нашей страны. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Уровень тепла в 15 июля поднимется до отметки в +22… +27 градусов тепла в среднем. При этом в связи с грозой в западных областях температура снизится до +19… +23 градуса. В южных и восточных регионах – столбики термометров поднимутся до +23… +27 градусов. В ночное время термометры опустятся до +9… +17 градусов.

Прогноз погоды на 15 июля – синоптики прогнозируют грозы и дожди (иллюстративное фото: pixabay.com)

Прогноз погоды на 15 июля – синоптики прогнозируют грозы и дожди (скриншот: meteo.gov.ua)

"14-15 июля в Черкасской, большинстве районов Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупреждает Укргидрометцентр.

Следует отметить, что согласно народному прогнозу, если к 15 июля на деревьях "проглянут" первые желтые листья - осень наступит рано и зима будет ранней. В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.

Напомним, что синоптики предупредили о сильных дождях в Украине.

Ранее сообщалось, что во Франции был побит абсолютный температурный рекорд.