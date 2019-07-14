Синоптики предупредили о сильных дождях в Украине

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В северных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях местами значительные дожди

Погода в Украине завтра, 15 июля, будет дождливой почти во всех областях, температура днем ожидается до +28. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Сообщается, что завтра в северных, большинстве западных и центральных областей, днем также местами в южной части кратковременные дожди, местами грозы, в северных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории восточный, 5-10 м / с, во время гроз отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью до +15 градусов, на побережье морей до +18; днем в западных, северных и Винницкой областях от +19 до +24, на остальной территории до +28; на высокогорье Карпат ночью до +11, днем до +14.

Напомним, погода в Украине 15-16 июля значительно ухудшится, в большинстве областей ожидаются дожди и грозы.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о дождливой погоде в некоторых областях в воскресенье, 14 июля. По данным синоптиков, кратковременные дожди, а местами с грозами, ожидаются днем в западных, северных и центральных областях. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем до +25.