Мощнейший удар десятилетия: как уберечься от влияний магнитной бури

Магнитная буря накроет Землю в понедельник, 15 июля. Эксперты утверждают, что этот удар будет мощнейшим за последнее десятилетие. Причиной возникновения геомагнитных колебаний являются вспышки на Солнце, из-за чего поток заряженых частиц разлетается в разные стороны, под их ударом оказывается и Земля. Кто наиболее подвержен магнитным бурям, и как уберечься от их воздействия, в материале Styler.

На кого сильнее всего влияют геомагнитные бури

Воздействию магнитных бурь все люди подвержены по-разному. У кого-то может сильно ухудшаться самочувствие и настроение: раздражительность, слабость, апатия, сонливость или же наоборот бессонница.

При этом даже у здорового человека может внезапно разболеться голова, возникнет усталость, недомогание, испортится настроение.

А метеочувствительные люди почувствуют действие активности Солнца сполна: сбои в сердечно-сосудистой системе, повышение давления и риск развития тромбоза. В такие периоды увеличивается количество сердечных приступов и инфарктов.

Магнитные бури в июле (фото: pixabay.com)

В зоне риска беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Также под влияние магнитных бурь попадают люди, страдающие расстройствами психики - у них могут начатся обострения.

Как же уберечься от влияния магнитных бурь

Эксперты советуют следовать простым советам, вот некоторые из них:

избегайте стрессов и чрезмерных нагрузок как физических, так и эмоциональных;

проведите этот день в покое;

отдыхайте, высыпайтесь, прогуляйтесь на свежем воздухе;

сделайте утреннюю зарядку для улучшения кровобращения;

принимайте контрастный душ;

не переедайте - откажитесь от очень жирных, острых и слишком соленых блюд;

воздержитесь от алкоголя и кофе, вместо этого пейте больше воды и успокаивающие чаи;

поменьше находитесь на солнце;

ограничьте дальние перемещения и поездки.

Магнитные бури в июле (фото: pixabay.com)

В такие дни специалисты рекомендуют запастись всеми необходимыми лекарствами, а в случае ухудшения здоровья сразу обратиться к специалисту, не затягивая дело.

Отметим, что следующая метеоволна накроет Землю в конце месяца - 29 июля. Она будет менее интенсивная, чем предыдущая, однако может также существенно повлиять на самочувствие.

К слову, недавно известный астролог Павел Глоба рассказал о главных везунчиках августа, для кого конец лета может стать началом новой и счастливой жизни.

Также мы писали, что лунное затмение, которое наступит уже 17 июля, может отрицательно повлиять на любовные отношения в парах. Астролог пишет, что в этот период браки могут дать трещину.