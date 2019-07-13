Отношения могут дать трещину: астролог рассказала о непростом периоде

Как лунное затмение в июле повлияет на любовные отношения (коллаж: РБК-Украина)

Астролог назвала время лунного затмения очень непростым для любовных отношений

Лунное затмение, которое наступит уже 17 июля, может отрицательно повлиять на любовные отношения в парах. Астролог Наталья Анисимова на своей Instagram-странице предупредила пары, которые планируют в это период связать себя узами брака.

По мнению астролога, с каждым днем люди все больше и больше ощущают влияние приближающегося астрономического явления.

Лунное затмение вскрывает тему отношений и проявляет то, что влюбленные раньше не замечали друг в друге.

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"Если вы увидели, что рядом с вами не тот человек, которого вы когда-то знали, то скорее всего вы не правы. Он тот самый, просто вы его видели сквозь собственный калейдоскоп. А лунное затмение помогло увидеть все как есть", - считает Анисимова.

Как лунное затмение в июле повлияет на любовные отношения (фото: pixabay.com)

Астролог категорически не советует заключать в этот период браки, поскольку они будут "кармически непростыми". В отношениях может возникнуть охлаждения чувств, появятся мысли, что любовь прошла, возникнет чувство одиночества.

"Затмения нередко делают зачистки в нашей жизни. Если ваши отношения держались на жестком контроле с чьей-то стороны, то вероятно они пострадают. Брачные договоры в данный период лучше расторгать, чем заключать", - советует астролог.

Кроме того, астролог советует не провоцировать конфликты, предъявляя слишком жесткие требования к партнеру.

Как лунное затмение в июле повлияет на любовные отношения (фото: pixabay.com)

"Чем больше обязательств вы будете предъявлять партнеру, тем больше будет трещина", - резюмировала астролог.

Помимо проблем в отношениях подключатся и финансовые трудности. Наталья Анисимова не рекомендует в период лунного затмения брать кредиты, поскольку их будет трудно отдавать.

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