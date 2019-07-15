Найпотужніший удар десятиліття: як вберегтися від впливу магнітної бурі

Магнітна буря накриє Землю в понеділок, 15 липня. Експерти стверджують, що цей удар буде найпотужнішим за останнє десятиліття. Причиною виникнення геомагнітних коливань є спалахи на Сонці, через що потік заряджених частинок розлітається в різні боки, під ударом опиняється і Земля. Хто найбільш підвержений магнітним бурям, і як вберегтися від їх впливу, в матеріалі Styler.

На кого найбільше впливають геомагнітні бурі

Впливу магнітних бур всі люди підвержені по-різному. У когось може сильно погіршуватися самопочуття і настрій: дратівливість, слабкість, апатія, сонливість або, навпаки, безсоння.

При цьому навіть у здорової людини може раптово розболітися голова, виникне втома, нездужання, зіпсується настрій.

А метеочутливі люди відчують дію активності Сонця сповна: збої в серцево-судинній системі, підвищення тиску і ризик розвитку тромбозу. У такі періоди збільшується кількість серцевих нападів і інфарктів.

Магнітні бурі у липні (фото: pixabay.com)

У зоні ризику вагітні жінки, маленькі діти і літні люди. Також під вплив магнітних бур потрапляють люди, що страждають розладами психіки - у них можуть початися загострення.

Як же вберегтися від впливу магнітних бур

Експерти радять дотримуватися простих порад, ось деякі з них:

уникайте стресів і надмірних навантажень як фізичних, так і емоційних;

проведіть цей день у спокої;

відпочивайте, висипайтеся, прогуляйтеся на свіжому повітрі;

зробіть ранкову зарядку для поліпшення кровообігу;

приймайте контрастний душ;

не переїдайте - відмовтеся від дуже жирних, гострих і занадто солоних страв;

утримайтеся від алкоголю та кави, замість цього пийте більше води і заспокійливі чаї;

поменше перебувайте на сонці,

обмежте далекі переміщення і поїздки.

Магнітні бурі у липні (фото: pixabay.com)

У такі дні фахівці рекомендують запастися усіма необхідними ліками, а у разі погіршення здоров'я відразу звернутися до фахівця, не затягуючи.

Зазначимо, що наступна метеохвиля накриє Землю в кінці місяця - 29 липня. Вона буде менш інтенсивна, ніж попередня, проте може також істотно вплинути на самопочуття.

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