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Найпотужніший удар десятиліття: як вберегтися від впливу магнітної бурі

STYLERЖиття    15.07.2019 - 09:53
Найпотужніший удар десятиліття: як вберегтися від впливу магнітної бурі
Магнітні бурі у липні (колаж: РБК-Україна)

Період магнітних бур особливо вплине на деякі категорії людей

Магнітна буря накриє Землю в понеділок, 15 липня. Експерти стверджують, що цей удар буде найпотужнішим за останнє десятиліття. Причиною виникнення геомагнітних коливань є спалахи на Сонці, через що потік заряджених частинок розлітається в різні боки, під ударом опиняється і Земля. Хто найбільш підвержений магнітним бурям, і як вберегтися від їх впливу, в матеріалі Styler.

На кого найбільше впливають геомагнітні бурі

Впливу магнітних бур всі люди підвержені по-різному. У когось може сильно погіршуватися самопочуття і настрій: дратівливість, слабкість, апатія, сонливість або, навпаки, безсоння.

При цьому навіть у здорової людини може раптово розболітися голова, виникне втома, нездужання, зіпсується настрій.

А метеочутливі люди відчують дію активності Сонця сповна: збої в серцево-судинній системі, підвищення тиску і ризик розвитку тромбозу. У такі періоди збільшується кількість серцевих нападів і інфарктів.

Найпотужніший удар десятиліття: як вберегтися від впливу магнітної бурі

Магнітні бурі у липні (фото: pixabay.com)

У зоні ризику вагітні жінки, маленькі діти і літні люди. Також під вплив магнітних бур потрапляють люди, що страждають розладами психіки - у них можуть початися загострення.

Як же вберегтися від впливу магнітних бур

Експерти радять дотримуватися простих порад, ось деякі з них:

  • уникайте стресів і надмірних навантажень як фізичних, так і емоційних;
  • проведіть цей день у спокої;
  • відпочивайте, висипайтеся, прогуляйтеся на свіжому повітрі;
  • зробіть ранкову зарядку для поліпшення кровообігу;
  • приймайте контрастний душ;
  • не переїдайте - відмовтеся від дуже жирних, гострих і занадто солоних страв;
  • утримайтеся від алкоголю та кави, замість цього пийте більше води і заспокійливі чаї;
  • поменше перебувайте на сонці,
  • обмежте далекі переміщення і поїздки.

Найпотужніший удар десятиліття: як вберегтися від впливу магнітної бурі

Магнітні бурі у липні (фото: pixabay.com)

У такі дні фахівці рекомендують запастися усіма необхідними ліками, а у разі погіршення здоров'я відразу звернутися до фахівця, не затягуючи.

Зазначимо, що наступна метеохвиля накриє Землю в кінці місяця - 29 липня. Вона буде менш інтенсивна, ніж попередня, проте може також істотно вплинути на самопочуття.

До речі, нещодавно відомий астролог Павло Глоба розповів про головних везунчиків серпня, для кого кінець літа може стати початком нового і щасливого життя.

Також ми писали, що місячне затемнення, яке настане вже 17 липня, може негативно вплинути на любовні стосунки в парах. Астролог пише, що в цей період шлюби можуть дати тріщину.

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