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Потужна магнітна буря накриє Україну: усі подробиці

STYLERЖиття    30.08.2019 - 21:17
Потужна магнітна буря накриє Україну: усі подробиці
На Україну насувається магнітна буря (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали дні, коли не варто себе перевантажувати роботою

Україну накриє дуже сильна магнітна буря вже на найближчих вихідних. Як повідомляють фахівці, ця буря триватиме майже три доби і її пік припаде на неділю, 1 вересня. Такі дані повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Магнітна буря почнеться в суботу, 31 серпня і закінчиться в понеділок, 2 вересня. У неділю, 1 вересня, вплив магнітних хвиль буде самим згубним для здоров'я мешканців. Рівень цієї бурі, за даними фахівців, від 6 балів і їй присвоєна категорія G2.

Потужна магнітна буря накриє Україну: усі подробиці

Магнітна буря накриє Україну (Колаж РБК-Україна)

Медики попереджають, що метеозалежні люди, а також люди, у яких спостерігаються хронічні захворювання нервової, серцево-судинної системи – можуть відчути нездужання, сонливість, сильні головні болі, розлад уваги, перепади настрою, а також втому і роздратування.

Для того, щоб мінімізувати вплив магнітних коливань, фахівці рекомендують в ці дні відкласти важку роботу і навантаження, висипатися, більше гуляти на свіжому повітрі, пити багато води, не переїдати та не зловживати алкоголем. Також добре допомагають вилазки на природу і плавання.

Людям з хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем, не перенапружуватися і тримати під руками необхідні лікарські препарати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці попередили про небезпечне новолуння у серпні і розповіли, чого робити не слід.

А також розповідали про те, що астролог назвав головних невдах вересня.

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