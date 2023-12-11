"Морж Семенович". Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео)

Співачка Оля Полякова не часто показує свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського, у соцмережах. Однак на цей раз вона вирішила порадувати око фоловерів рідкісними кадрами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
60-річний обранець знаменитості з’явився в її stories випадково, поки вона записувала відео для прихильників на тлі своє дачі.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Ми сьогодні знаходимося у мене вдома. Вся сім’я в зборі, приїхали діти, приїхав до нас наш куратор-оператор. І будемо знімати рецепт плову", - сказала Полякова і закликала підписників ставити нагадування на телефон.
Коханий артистки стояв позаду неї з чашкою у руках, і чекав, поки вона закінчить.
Оля Полякова засвітила чоловіка у stories (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Також співачка показала, як загартовується бізнесмен у крижаній воді взимку.
Відомо, що чоловік веде здоровий спосіб життя та прокидається о 4:30 ранку кожного дня.
"Морж Степанович", - жартівливо підписала ролик Оля.
Чоловік Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, раніше виконавиця розповідала, що Буряковський, який під час повномасштабного вторгнення втратив свій дохід, вигадав новий бізнес.
У нього є завод, де виробляють побутову техніку для міст: снігоприбиральні машини, сміттєвози тощо.
Нагадаємо, раніше Полякова назвала хворобу, яку діагностували її доньці на відпочинку в Африці.
Також Полякова відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 44 роки.