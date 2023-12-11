"Морж Семенович". Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео)

Як зараз виглядає чоловік Полякової

60-річний обранець знаменитості з’явився в її stories випадково, поки вона записувала відео для прихильників на тлі своє дачі.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ми сьогодні знаходимося у мене вдома. Вся сім’я в зборі, приїхали діти, приїхав до нас наш куратор-оператор. І будемо знімати рецепт плову", - сказала Полякова і закликала підписників ставити нагадування на телефон.

Коханий артистки стояв позаду неї з чашкою у руках, і чекав, поки вона закінчить.

Оля Полякова засвітила чоловіка у stories (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також співачка показала, як загартовується бізнесмен у крижаній воді взимку.

Відомо, що чоловік веде здоровий спосіб життя та прокидається о 4:30 ранку кожного дня.

"Морж Степанович", - жартівливо підписала ролик Оля.

Чоловік Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше виконавиця розповідала, що Буряковський, який під час повномасштабного вторгнення втратив свій дохід, вигадав новий бізнес.

У нього є завод, де виробляють побутову техніку для міст: снігоприбиральні машини, сміттєвози тощо.