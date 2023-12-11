"Морж Семенович". Полякова впервые за долгое время показала своего 60-летнего мужа (видео)

Как сейчас выглядит муж Поляковой

60-летний избранник знаменитости появился в ее stories случайно, пока она записывала видео для поклонников на фоне своей дачи.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Мы сегодня находимся у меня дома. Вся семья в сборе, приехали дети, приехал к нам наш куратор-оператор. И будем снимать рецепт плова", - сказала Полякова и призвала подписчиков ставить напоминания на телефоне.

Любимый артистки стоял позади нее с чашкой в руках, и ждал, пока она закончит.

Оля Полякова засветила мужа в stories (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также певица показала, как закаляется бизнесмен в ледяной воде зимой.

Известно, что мужчина ведет здоровый образ жизни и просыпается в 4:30 утра каждый день.

"Морж Степанович", - шутливо подписала ролик Оля.

Муж Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее исполнительница рассказывала, что Буряковский, который во время полномасштабного вторжения потерял свой доход, придумал новый бизнес.

У него есть завод, где производят бытовую технику для городов: снегоуборочные машины, мусоровозы и т.д.