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"Морж Семенович". Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео)

Понеділок 11 грудня 2023 22:56
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"Морж Семенович". Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Полякова не часто показує свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського, у соцмережах. Однак на цей раз вона вирішила порадувати око фоловерів рідкісними кадрами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Як зараз виглядає чоловік Полякової

60-річний обранець знаменитості з’явився в її stories випадково, поки вона записувала відео для прихильників на тлі своє дачі.

&quot;Морж Семенович&quot;. Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ми сьогодні знаходимося у мене вдома. Вся сім’я в зборі, приїхали діти, приїхав до нас наш куратор-оператор. І будемо знімати рецепт плову", - сказала Полякова і закликала підписників ставити нагадування на телефон.

Коханий артистки стояв позаду неї з чашкою у руках, і чекав, поки вона закінчить.

&quot;Морж Семенович&quot;. Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео)

&quot;Морж Семенович&quot;. Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео)

Оля Полякова засвітила чоловіка у stories (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також співачка показала, як загартовується бізнесмен у крижаній воді взимку.

Відомо, що чоловік веде здоровий спосіб життя та прокидається о 4:30 ранку кожного дня.

"Морж Степанович", - жартівливо підписала ролик Оля.

&quot;Морж Семенович&quot;. Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео)&quot;Морж Семенович&quot;. Полякова вперше за довгий час показала свого 60-річного чоловіка (відео)

Чоловік Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше виконавиця розповідала, що Буряковський, який під час повномасштабного вторгнення втратив свій дохід, вигадав новий бізнес.

У нього є завод, де виробляють побутову техніку для міст: снігоприбиральні машини, сміттєвози тощо.

Нагадаємо, раніше Полякова назвала хворобу, яку діагностували її доньці на відпочинку в Африці.

Також Полякова відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 44 роки.

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Оля Полякова звезды шоу-бизнеса