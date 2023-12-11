"Морж Семенович". Полякова впервые за долгое время показала своего 60-летнего мужа (видео)
Певица Оля Полякова не часто показывает своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского, в соцсетях. Однако на этот раз она решила порадовать глаз фолловеров редкими кадрами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Как сейчас выглядит муж Поляковой
60-летний избранник знаменитости появился в ее stories случайно, пока она записывала видео для поклонников на фоне своей дачи.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Мы сегодня находимся у меня дома. Вся семья в сборе, приехали дети, приехал к нам наш куратор-оператор. И будем снимать рецепт плова", - сказала Полякова и призвала подписчиков ставить напоминания на телефоне.
Любимый артистки стоял позади нее с чашкой в руках, и ждал, пока она закончит.
Оля Полякова засветила мужа в stories (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Также певица показала, как закаляется бизнесмен в ледяной воде зимой.
Известно, что мужчина ведет здоровый образ жизни и просыпается в 4:30 утра каждый день.
"Морж Степанович", - шутливо подписала ролик Оля.
Муж Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, ранее исполнительница рассказывала, что Буряковский, который во время полномасштабного вторжения потерял свой доход, придумал новый бизнес.
У него есть завод, где производят бытовую технику для городов: снегоуборочные машины, мусоровозы и т.д.
Напомним, ранее Полякова назвала болезнь, которую диагностировали ее дочери на отдыхе в Африке.
Также Полякова откровенно ответила, готова стать бабушкой в 44 года.