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Морское дно у берегов Одессы усеяно "ртутными шариками": эколог рассказал, что это (видео)

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Одесса, Среда 11 августа 2021 14:55
Морское дно у берегов Одессы усеяно "ртутными шариками": эколог рассказал, что это (видео) Коллаж РБК-Украина: море в Одессе усыпано"ртутными шариками"
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе почти все дно моря за волнорезом усеяно мутными и подвижными, как ртуть шариками.

Об этом в Facebook сообщает эколог Владислав Балинский.

Так, во время исследования эксперты выяснили, что вода очень мутная и зеленая с характерным болотным запахом.

По словам эколога за волнорезами в море можно заметить несколько видов медуз. В частности, это корнерот, аурелия и гребневики.

Также там обнаружили немало коконов с яйцами полихеты (многощетинковых червей).

"Внешне они очень напоминают ртуть. Такие черви не вредят экологии моря. Они являются кормом для многих видов черноморских рыб", - сказал эколог.

Но впоследствии специалист добавил, что на самом деле, вот эти круглые слизистые шары это не медузы. Выяснилось, что так выглядит слизистый кокон с кладкой яиц полихеты.

"Если присмотреться, то в толще слизи просматриваются вкрапления микроскопических яиц. Изначально, кокон на тонкой слизистой ножке прикреплен к песку, камням или донной растительности. Чаще всего он отрывается и может перемещаться на большие расстояния", - рассказал эколог.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • Так, еще в прошлом году заметил, что бакланы на море близко к себе подпускают людей, даже сидя на пляже;
  • Эти плоские маленькие медузы (я их назвала кошелечка) мне впервые встретились несколько лет назад. Никогда раньше не видела их, даже в детстве, когда рыба-игла и морской конек были редкостью;
  • Какая красота. Спасибо!.

Ранее мы сообщали, что украинский блогер раскритиковал Одессу и назвал ее "адским колхозом".

Также в Одессе избили пассажира троллейбуса.

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Одесса Черное море
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