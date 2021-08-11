Морское дно у берегов Одессы усеяно "ртутными шариками": эколог рассказал, что это (видео)

В Одессе почти все дно моря за волнорезом усеяно мутными и подвижными, как ртуть шариками.

Об этом в Facebook сообщает эколог Владислав Балинский.

Так, во время исследования эксперты выяснили, что вода очень мутная и зеленая с характерным болотным запахом.

По словам эколога за волнорезами в море можно заметить несколько видов медуз. В частности, это корнерот, аурелия и гребневики.

Также там обнаружили немало коконов с яйцами полихеты (многощетинковых червей).

"Внешне они очень напоминают ртуть. Такие черви не вредят экологии моря. Они являются кормом для многих видов черноморских рыб", - сказал эколог.

Но впоследствии специалист добавил, что на самом деле, вот эти круглые слизистые шары это не медузы. Выяснилось, что так выглядит слизистый кокон с кладкой яиц полихеты.

"Если присмотреться, то в толще слизи просматриваются вкрапления микроскопических яиц. Изначально, кокон на тонкой слизистой ножке прикреплен к песку, камням или донной растительности. Чаще всего он отрывается и может перемещаться на большие расстояния", - рассказал эколог.

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