Морське дно біля берегів Одеси всіяне "ртутними кульками": еколог розповів, що це (відео)
В Одесі майже все дно моря за хвилерізом всіяне каламутними і рухливими, як ртуть кульками.
Про це у Facebook повідомляє еколог Владислав Балінський.
Так, під час дослідження експерти з'ясували, що вода дуже каламутна і зелена з характерним болотним запахом.
За словами еколога за хвилерізами у морі можна помітити декілька видів медуз. Зокрема, це корнерот, аурелія і гребневики.
Також там виявили чимало коконів з яйцями поліхети (багатощетинкових черв'яків).
"Зовнішньо вони дуже нагадують ртуть.Такі хробаки не шкодять екології моря. Вони є кормом для багатьох видів чорноморських риб", - сказав еколог.
Але згодом фахівець додав, що насправді, ось ці круглі слизові кулі це не медузи. З'ясувалося, що так виглядає слизовий кокон з кладкою яєць поліхети.
"Якщо придивитися, то в товщі слизу проглядаються вкраплення мікроскопічних яєць. Спочатку, кокон на тонкій слизовій ніжці прикріплений до піску, каменів або донної рослинності. Найчастіше він відривається і може переміщатися на великі відстані", - розповів еколог.
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
- Так, ще торік помітив, що баклани на море близько до себе підпускають людей, навіть сидячи на пляжі;
- Ці плоскі маленькі медузи (я їх назвала кошелечка) мені вперше зустрілися декілька років тому. Ніколи раніше не бачила їх, навіть в дитинстві, коли риба-голка і морський коник були рідкістю;
- Яка краса. Дякуємо!.
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