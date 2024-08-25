Морські чудовиська: 4 тварини, в існування яких важко повірити

Пекельний вампір

Кальмар-вампір - напрочуд дивне морське створіння, яке насправді не є вампіром або кальмаром. Таке ім’я йому дав німецький вчений Карл Чун у 1903 році, коли описав його як Vampyroteuthis infernalis, що перекладається як "кальмар-вампір із пекла".

Назва з’явилася через червоні очі та особливий вигляд, який нагадував вампіра. Вчений просто жартував з цим ім’ям, адже насправді кальмар-вампір не має нічого спільного з вампірами.

Цей глибоководний молюск живиться мертвими водоростями, планктоном та іншими частинками, що плавають у воді. Хоча кальмар-вампір маленький і не має крові, він може захиститися від хижаків, випорскуючи світловий слиз з кінчиків щупалець. Ця слиз утворює світлову хмару, яка допомагає кальмару уникати небезпеки.

Пекельний кальмар-вампір (зображення: Вікіпедія)

Звичайна риба-місяць

Риба-місяць, або Mola tecta - нещодавно відкритий вид риб. Її вперше ідентифікували у 2017 році дослідники з Нової Зеландії. Її назва "tecta" походить від латинського слова, що означає "прихований" або "захований", адже риба довгий час залишалася невідомою.

Mola tecta має форму краплі та важить близько 900 кілограмів. Її можна знайти в холодних водах південної півкулі біля берегів Нової Зеландії, Австралії, Чилі, Перу та Південної Африки. Останнім часом рибу спостерігали також біля узбережжя Каліфорнії і навіть на півночі, біля Аляски.

Ця риба може суттєво змінювати свій вигляд залежно від стадії росту, що ускладнює її ідентифікацію. Відома ситуація, коли рибу розміром трохи більше за 2 метри викинуло на пляж в Орегоні. Спочатку її прийняли за інший вид риби-місяця, але виявилося, що це саме Mola tecta, яка знову "сховалася" на очах.

Звичайна риба-місяць (зображення: Вікіпедія)

Клопи-коляски

Клопи-коляски, або Phronima, живуть у темних глибинах океану, на глибині від 200 до 1000 метрів. Їх назва походить від британського слова "pram" (коляска) та ці маленькі амфіподи, відомі також як бочкові креветки, є хитрими паразитами.

Зазвичай розміром менш як 2,5 сантиметри у довжину, клопи-коляски полюють на сальп - медузоподібних морських істот. Самка використовує свої передні клешні, щоб вичистити нутрощі сальпи, потім заселяє порожню раковину і відкладає всередині потомство. Коли медуза перетворюється на свого роду "коляску", самка штовхає її вперед.

Коли личинки вилуплюються з яєць, вони продовжують знищувати сальпу зсередини. Цей процес, що поєднує знищення і виховання, створює дивний контраст між материнською любов'ю та паразитичними звичками.

Клоп Фроніма (зображення: Вікіпедія)

Медуза у формі квіткових капелюшків

Медуза, відома як Olindias formosa, вражає своїм виглядом, нагадуючи квітковий капелюшок. Її можна знайти у водах біля берегів Японії, Бразилії та Аргентини. Ця медуза використовує яскраві кольорові мацаки для приваблення дрібних риб.

Медуза-квітка може виростати діаметром до 15 сантиметрів і зустрічається як на морському дні, так і в прибережних водах. Вона не дуже поширена, але іноді з'являється великими групами, які називають "цвітінням". Це трапляється, коли підвищення температури води збільшує кількість їжі для медуз, що призводить до росту їхньої популяції.

Хоча укус медузи-квітка не смертельний, він може бути досить болючим і спричиняти висипи. Ці красиві, але небезпечні тварини стали натхненням для створення мистецьких творів і попереджень для плавців на берегах Аргентини.

Медуза-квітка (зображення: Вікіпедія)