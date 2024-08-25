Морские чудовища: 4 животных, в существование которых трудно поверить

Адский вампир

Кальмар-вампир - удивительно странное морское создание, которое на самом деле не является вампиром или кальмаром. Такое имя ему дал немецкий ученый Карл Чун в 1903 году, когда описал его как Vampyroteuthis infernalis, переводимый как "кальмар-вампир из ада".

Название появилось из-за красных глаз и особого вида, напоминавшего вампира. Ученый просто шутил с этим именем, ведь на самом деле кальмар-вампир не имеет ничего общего с вампирами.

Этот глубоководный моллюск питается мертвыми водорослями, планктоном и другими плавающими в воде частицами. Хотя кальмар-вампир маленький и не имеет крови, он может защититься от хищников, выпрыгивая световую слизь из кончиков щупалец. Эта слизь образует световое облако, которое помогает кальмару избегать опасности.

Адский кальмар-вампир (изображение: Википедия)

Обычная рыба-месяц

Рыба-месяц, или Mola tecta - недавно открытый вид рыб. Ее впервые идентифицировали в 2017 году исследователи из Новой Зеландии. Ее название "tecta" происходит от латинского слова, что означает "скрытый" или "спрятанный", ведь рыба долгое время оставалась неизвестной.

Mola tecta имеет форму капли и весит около 900 кг. Ее можно найти в холодных водах южного полушария у берегов Новой Зеландии, Австралии, Чили, Перу и Южной Африки. В последнее время рыбу наблюдали также у побережья Калифорнии и даже на севере, у Аляски.

Эта рыба может существенно изменять свой вид в зависимости от стадии роста, что затрудняет ее идентификацию. Известна ситуация, когда рыбу размером чуть более 2 метров выбросило на пляж в Орегоне. Сначала ее приняли за другой вид рыбы-луны, но оказалось, что это именно Mola tecta, которая снова "спряталась" на глазах.

Обычная рыба-месяц (изображение: Википедия)

Клопы-коляски

Клопы-коляски, или Phronima, обитают в темных глубинах океана, на глубине от 200 до 1000 метров. Их название происходит от британского слова "pram" (коляска), и эти маленькие амфиподы, известные также как бочковые креветки, являются хитрыми паразитами.

Обычно размером менее 2,5 сантиметра в длину, клопы-коляски охотятся на сальп - медузоподобных морских существ. Самка использует свои передние клешни, чтобы вычистить внутренности сальпы, затем заселяет пустую раковину и откладывает внутри потомство. Когда медуза превращается в своего рода "коляску", самка толкает ее вперед.

Когда личинки вылупляются из яиц, они продолжают уничтожать сальпу изнутри. Этот процесс, объединяющий уничтожение и воспитание, создает удивительный контраст между материнской любовью и паразитическими привычками.

Клоп Фронима (изображение: Википедия)

Медуза в форме цветочных шляпок

Медуза, известная как Olindias formosa, поражает своим видом, напоминая цветочную шляпку. Ее можно найти в водах у берегов Японии, Бразилии и Аргентины. Эта медуза использует яркие цветные щуки для привлечения мелких рыб.

Медуза-цветок может вырастать диаметр до 15 сантиметров и встречается как на морском дне, так и в прибрежных водах. Она не очень распространена, но иногда появляется большими группами, которые называют "цветением". Это происходит, когда повышение температуры воды увеличивает количество пищи для медуз, что приводит к росту их популяции.

Хотя укус медузы-цветок не смертелен, он может быть достаточно болезненным и вызывать сыпь. Эти красивые, но опасные животные стали вдохновением для создания произведений искусства и предупреждений для пловцов на берегах Аргентины.

Медуза-цветок (изображение: Википедия)