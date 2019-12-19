Морозы и снегопады: синоптики резко изменили прогноз на праздники

Погода в Украине на Новый год и Рождество сможет удивить украинцев неожиданными переменами. Хотя декабрь продолжает радовать температурными аномалиями, народные синоптики считают, что к новогодним праздникам зима все же возьмет свое.

Прогноз от синоптиков Владимира Деркача, Леонида Горбаня, ресурса Gismeteo и Укргидрометцентра - в материале Styler.

Прогноз от народных синоптиков

Синоптик Владимир Деркач считает, что в третьей декаде декабря температура начнет снижаться. При этом сначала морозы будут только по ночам, а потом придет и дневной минус. Такая тенденция сохранится до самого Нового года. Возможны также снегопады.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует периоды снегопадов в Украине с 22-го по 24-е декабря, а потом с 27-го по 29 декабря. Снег будет лежать до Нового года. Столбики термометра опустятся в ночное врем до -4... -6.

На Рождество, по словам Горбаня, температура снизится до -6... -8 днем, ночью будет -12... -13 мороза.

По словам другого народного синоптика, Леонида Горбаня, нынешняя зима не будет такой суровой, как прогнозировали ранее.

Какой прогноз дают официальные погодные сайты

Ресурс Gismeteo в прогнозе погоды на месяц подтверждает слова народных синоптиков о снижении температуры во второй декаде декабря. Но до морозов, по их прогнозу, не дойдет, а из осадков на Новый год и накануне вероятны лишь дожди. По крайней мере, к такому выводу можно прийти по прогнозу для Киева.

На Рождество синоптики также обещают плюсовую температуру, как днем, так и ночью.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Украинский гидрометцентр долгосрочных прогнозов не дает, но в прогнозе с 20 по 24 декабря будет довольно тепло, ожидаются сильные дожди. Небольшой минус ночью вероятен лишь 20 декабря.

Погода в Украине с 20 по 24 декабря (скрин: gismeteo.ua)