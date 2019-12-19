Морози та снігопади: синоптики різко змінили прогноз на свята

Погода в Україні на Новий рік і Різдво зможе здивувати українців несподіваними змінами. Хоча грудень продовжує радувати температурними аномаліями, народні синоптики вважають, що до новорічних свят зима все ж таки візьме своє.

Прогноз від синоптиків Володимира Деркача, Леоніда Горбаня, ресурсу Gismeteo і Укргідрометцентру - в матеріалі Styler.

Прогноз від народних синоптиків

Синоптик Володимир Деркач вважає, що в третій декаді грудня температура почне знижуватися. При цьому спочатку морози будуть тільки вночі, а потім прийде і денний мінус. Така тенденція збережеться до самого Нового року. Можливі також снігопади.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує періоди снігопадів в Україні з 22-го по 24-е грудня, а потім з 27-го по 29 грудня. Сніг буде лежати до Нового року. Стовпчики термометра опустяться в нічний час до -4... -6.

На Різдво, за словами Горбаня, температура знизиться до -6... -8 вдень, вночі -12... -13 морозу.

За словами іншого народного синоптика, Леоніда Горбаня, нинішня зима не буде такою суворою, як прогнозували раніше.

Який прогноз дають офіційні погодні сайти

Ресурс Gismeteo в прогнозі погоди на місяць підтверджує слова народних синоптиків про зниження температури у другій декаді грудня. Але до морозів, за їх прогнозом, не дійде, а з опадів на Новий рік та напередодні вірогідні лише дощі. Принаймні, до такого висновку можна прийти за прогнозом для Києва.

На Різдво синоптики також обіцяють плюсову температуру, як вдень, так і вночі.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Український гідрометцентр довгострокових прогнозів не дає, але в прогнозі з 20 по 24 грудня буде досить тепло, очікуються сильні дощі. Невеликий мінус вночі вірогідний лише 20 грудня.

Погода в Україні з 20 по 24 грудня (скрін: gismeteo.ua)