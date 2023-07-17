Морозиво вдома в 100 разів крутіше за магазинне. Знадобиться всього 2 інгредієнти

Складники

Вершки 33% - 500 г

Молоко згущене - 300-350 г (за смаком)

Вафельні коржі або печиво - за бажанням для надання морозиву форми

Як приготувати десерт

Вилийте дуже холодні вершки жирністю не менше 33% в посуд для збивання. Ємність і вінчики міксера теж можна попередньо охолодити.

Почніть збивати на малих обертах, щоб вершки не розбризкувалися, потім оберти можна збільшити.

Коли вершки збилися до густого стану, додайте згущеного молока і збийте ще пару хвилин.

Якщо додати какао, вийде шоколадне морозиво. А додавши варену згущенку, ви отримаєте крем-брюле. Крім того в масу можна покласти горішки, шоколадну крихту чи інші наповнювачі.

Сформувати морозиво можна за допомогою печива або вафельних коржів.

Покладіть печиво або коржі в форму, викладіть наші збиті вершки, а зверху прикрийте шаром печива чи іншим коржем.

Поставте морозиво в морозильну камеру на 5-7 годин до повного застигання.