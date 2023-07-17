Морозиво вдома в 100 разів крутіше за магазинне. Знадобиться всього 2 інгредієнти

Домашнє морозиво виходить в рази смачніше за магазинне. Воно не містить консервантів, ви самі можете регулювати кількість цукру і готувати його знову і знову, адже це так просто!
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.
Вафельні коржі або печиво - за бажанням для надання морозиву форми
Вилийте дуже холодні вершки жирністю не менше 33% в посуд для збивання. Ємність і вінчики міксера теж можна попередньо охолодити.
Почніть збивати на малих обертах, щоб вершки не розбризкувалися, потім оберти можна збільшити.
Коли вершки збилися до густого стану, додайте згущеного молока і збийте ще пару хвилин.
Якщо додати какао, вийде шоколадне морозиво. А додавши варену згущенку, ви отримаєте крем-брюле. Крім того в масу можна покласти горішки, шоколадну крихту чи інші наповнювачі.
Сформувати морозиво можна за допомогою печива або вафельних коржів.
Покладіть печиво або коржі в форму, викладіть наші збиті вершки, а зверху прикрийте шаром печива чи іншим коржем.
Поставте морозиво в морозильну камеру на 5-7 годин до повного застигання.
Раніше ми писали, як приготувати дуже простий ягідний пиріг, для якого навіть не треба замішувати тісто.
Також читайте, як приготувати польське морозиво за рецептом української кулінарки.