Мороженое дома в 100 раз круче магазинного. Понадобится всего 2 ингредиента

Составляющие

Сливки 33% - 500 г

Молоко сгущенное - 300-350 г (по вкусу)

Вафельные коржи или печенье - по желанию для придания мороженому формы

Как приготовить десерт?

Вылейте очень холодные сливки жирностью не менее 33% в посуду для взбивания. Емкость и венчики миксера тоже можно предварительно охладить.

Начните взбивать на малых оборотах, чтобы сливки не разбрызгивались, затем обороты можно увеличить.

Когда сливки сбились до густого состояния, добавьте сгущенку и взбейте еще пару минут.

Если добавить какао, получится шоколадное мороженое. А добавив вареную сгущенку, вы получите крем-брюле. Кроме того, в массу можно положить орешки, шоколадную крошку или другие наполнители.

Сформировать мороженое можно с помощью печенья или вафельных коржей.

Положите печенье или коржи в форму, выложите наши взбитые сливки, а сверху прикройте слоем печенья или другим коржом.

Поставьте мороженое в морозильную камеру на 5-7 часов до полного застывания.