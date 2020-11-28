Слякоть, мокрый снег и заморозки: каким областям завтра готовиться к непогоде

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в воскресенье будет с мокрым снегом и дождем

Погода в Украине в ближайшие сутки будет достаточно разнообразной. Синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге, дожде и температурных контрастах.

Диденко в Facebook пишет, что завтра 29 ноября ожидается от -1 градуса до +2 градусов в западных областях. В то же время на Востоке и в южной части будет от +4 градусов до +9 градусов. Теплее всего завтра в оккупированном Крыму, там до +14 градусов.

На Севере, по прогнозу синоптика, ожидается 0-3 градуса тепла. Также довольно прохладно будет в центральных областях. Там температура воздуха прогреется лишь до 0-4 градусов тепла.

Жителям Полтавской области обещают до +6 градусов, а на Днепропетровщине ожидается от +5 градусов до +8 градусов.

В воскресенье, 21 ноября, ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и мороси, в некоторых районах западных, северных, центральных областей. На Востоке существенные осадки маловероятны.

Также небольшие осадки ожидаются в южной части Украины, за исключением Запорожья и Крыма.

В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, ожидается облачная влажная погода. В воскресенье жителям и гостям столицы синоптик обещает прохладную погоду.

По прогнозу, температура воздуха в Киеве ночью опустится до 2 градусов мороза, а днем поднимется до 0-2 градусов тепла.

Напомним, народные синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год.

Ранее метеорологи также спрогнозировали, какой будет погода в Киеве зимой 2020-2021. Они считают, что в этом сезоне синоптические условия могут быть непредсказуемы.