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Мряка, мокрий сніг і заморозки: яким областям готуватися до негоди

Субота 28 листопада 2020 14:58
Мряка, мокрий сніг і заморозки: яким областям готуватися до негоди
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

Погода в Україні у неділю буде з мокрим снігом і дощем

Погода в Україні у найближчу добу буде досить різноманітною. Синоптик Наталка Діденко попередила про мокрий сніг, дощ і температурні контрасти.

Діденко в Facebook пише, що завтра 29 листопада очікується від -1 градусу до +2 градусів у західних областях. Водочас на Сході та у південній частині буде від +4 градусів до +9 градусів. Найтепліше завтра в окупованому Криму, там до +14 градусів.

На Півночі, за прогнозом синоптика, очікується 0-3 градуси тепла. Також доволі прохолодно буде у центральних областях. Там температура повітря прогріється лише до 0-4 градусів тепла.

Мешканцям Полтавської області обіцяють до +6 градусів, а на Дніпропетровщині очікується від +5 градусів до +8 градусів.

У неділю, 21 листопада, очікуються опади у вигляді дощу, мокрого снігу і мряки, у деяких районах західних, північних, центральних областей. На Сході суттєві опади малоймовірні.

Також невеликі опади очікуються у південній частині України, за винятком Запоріжжя та Криму.

У Києві завтра суттєві опади малоймовірні, очікується хмарна волога погода. У неділю мешканцям та гостям столиці синоптик обіцяє прохолодну погоду.

За прогнозом, температура повітря у Києві вночі опуститься до 2 градусів морозу, а вдень підніметься до 0-2 градусів тепла.

Нагадаємо, народні синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік.

Раніше метеорологи також спрогнозували, якою буде погода у Києві взимку 2020-2021. Вони вважають, що в цьому сезоні синоптичні умови можуть бути непередбачувані.

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