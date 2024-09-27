Морквяний пиріг: простий рецепт корисної випічки від Лілії Цвіт

Що потрібно для морквяного пирога

Для того, щоб приготувати солодкий пиріг з моркви, потрібні такі продукти:

борошно - 175 г;

яйця - 3 шт.;

морква - 180 г;

родзинки - 100 г;

олія рафінована - 120 мл;

цукор - 130 г;

розпушувач - 15 г;

кориця - 1 ст. л.;

цукрова пудра - 100 г;

цедра лимона - з 1 лимона;

лимонний сік - 3-4 ст. л.

Як готувати пиріг з моркви

Підготуйте моркву для пирога. Для цього її потрібно помити, очистити від шкірки та натерти на маленькій терці. Родзинки рекомендують промити та просушити. Але пропарювати родзинки не потрібно.

Щоб приготувати тісто для морквяного пирога, спочатку потрібно збити яйця до стану пишної маси. Найкраще це робити за допомогою міксера.

Поступово додайте цукор невеликими порціями, продовжуючи збивати масу. Потім потроху влийте олію, постійно перемішуючи масу.

В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач та корицю. Просійте суміш сухих інгредієнтів до яєчної маси, перемішуючи тісто лопаткою.

Родзинки урізноманітнюють смак морквяного пирога (скриншот / Лілія Цвіт)

Додайте до тіста натерту моркву, а також родзинки. Щоб збалансувати смак і надати пирогу приємного аромату, додайте лимонну цедру.

Ретельно перемішайте інгредієнти тіста і викладіть масу в невелику форму для випікання, діаметром 25 см. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг протягом 40 хвилин.

Готовий морквяний пиріг потрібно одразу вийняти з форми та охолодити на решітці. Після цього його можна присипати цукровою пудрою або зробити глазур, змішавши цукрову пудру з лимонним соком до стану пасти.

Після поливання пирога глазур'ю необхідно зачекати, щоб глазур підсохла. Тоді морквяний пиріг можна розрізати на порційні шматочки і пригощатися.