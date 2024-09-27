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Морковный пирог: простой рецепт полезной выпечки от Лилии Цвит

Морковный пирог - известная "осенняя" выпечка (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Морковный пирог готовят с морковью, добавляя этот овощ в тесто. Благодаря термической обработке морковь становится мягкой и сладкой, а пирог приобретает плотную текстуру.

О том, как готовить морковный пирог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для морковного пирога

Для того чтобы приготовить сладкий пирог из моркови, нужны следующие продукты:

  • мука - 175 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • морковь - 180 г;
  • изюм - 100 г;
  • масло рафинированное - 120 мл;
  • сахар - 130 г;
  • разрыхлитель - 15 г;
  • корица - 1 ст. л.;
  • сахарная пудра - 100 г;
  • цедра лимона - из 1 лимона;
  • лимонный сок - 3-4 ст. л.

Как готовить пирог из моркови

Подготовьте морковь для пирога. Для этого его нужно помыть, очистить от кожуры и натереть на маленькой терке. Изюм рекомендуют промыть и просушить. Но пропаривать изюм не нужно.

Чтобы приготовить тесто для морковного пирога, сначала нужно взбить яйца до состояния пышной массы. Лучше всего это делать с помощью миксера.

Постепенно добавьте сахар небольшими порциями, продолжая взбивать массу. Затем понемногу влейте растительное масло, постоянно перемешивая массу.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и корицу. Просейте смесь сухих ингредиентов в яичную массу, перемешивая тесто лопаткой.

Изюм разнообразят вкус морковного пирога (скриншот / Лилия Цвит)

Добавьте к тесту натертую морковь, а также изюм. Чтобы сбалансировать вкус и придать пирогу приятный аромат, добавьте лимонную цедру.

Тщательно перемешайте ингредиенты теста и выложите массу в небольшую форму для выпечки диаметром 25 см. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 40 минут.

Готовый морковный пирог нужно вынуть из формы и охладить на решетке. После этого его можно присыпать сахарной пудрой или сделать глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком до состояния пасты.

После поливки пирога глазурью необходимо подождать, чтобы глазурь подсохла. Тогда морковный пирог можно разрезать на порционные кусочки и угощаться.

 

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